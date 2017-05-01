Назарбаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана
Казахстан стал уважаемым и сильным государством, благодаря взаимопониманию разных этносов страны.
Казахстан стал уважаемым и сильным государством, благодаря взаимопониманию разных этносов страны.
Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с праздником 1 мая — Днем единства народа Казахстана, сообщает
«От всей души поздравляю вас с 1 мая — праздником единства народа Казахстана! В этот день мы воздаем должное бесценному достоянию — созидательной дружбе наших граждан во благо родной земли. Единство и сплоченность народа являются прочным фундаментом всех наших достижений и побед.
Казахстан стал уважаемым и сильным государством, благодаря взаимопониманию разных этносов страны, сплотившихся в единое целое под сводами казахстанского шанырака», — отметил Назарбаев.
Президент также добавил, что стабильность и согласие — это непрерывный процесс, требующий от каждого пристального внимания и участия. Понимание этой важной истины способствует гармонии мира и добра в нашем общем доме — Республике Казахстан.
Глава государства выразил надежду, что начавшееся системное обновление общества поможет укрепить корни нашего единства и станет основой для наших новых великих свершений.
«Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и процветания каждой семье!», — поздравил президент.