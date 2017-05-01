Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Россиянин создал бизнес с выручкой около 70 млн рублей в год
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в чемпионате Англии
Казанский «Зенит» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
08:04 (мск), источник: Informburo.kz

Сирийская оппозиция согласилась на участие в переговорах в Астане

Встреча в столице Казахстана намечена на 3—4 мая.

Источник: Informburo.kz

Вооружённая сирийская оппозиция получила приглашение от России участвовать в переговорах по Сирии, пишет Life.ru.

Читайте также
Генсек ООН поддержал Астанинский процесс

Ни одна из группировок сирийской вооружённой оппозиции не стала отказываться от участия в переговорах по Сирии в Астане.

Как заявил член делегации вооружённых группировок Фатех Хассун, приглашение на мероприятие получено от российской делегации. По его словам, представители вооружённых группировок смотрят на новое предложение России «как на что-то, что может улучшить обстановку на земле». Хассун выразил надежду, что Россия выступит гарантом процесса, а не стороной.

«Народы России и Сирии имеют сильную связь с начала формирования Сирийской арабской республики. И выбор России поддерживать режим — это неверный выбор. И мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время», — сказал представитель делегации.

Сирийская оппозиция вплоть до сегодняшнего дня не подтверждала своего участия в Астанинском процессе. Более того, Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции выражал сомнение в необходимости участия в переговорах в Астане.

27 апреля вице-министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал, что все страны-участницы подтвердили своё участие в Астанинском процессе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Астане с 13 мая
США признали гибель 352 граждан при авиаударах коалиции
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота»
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь