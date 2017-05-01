Сирийская оппозиция согласилась на участие в переговорах в Астане

Вооружённая сирийская оппозиция получила приглашение от России участвовать в переговорах по Сирии, пишет Life.ru.

Ни одна из группировок сирийской вооружённой оппозиции не стала отказываться от участия в переговорах по Сирии в Астане.

Как заявил член делегации вооружённых группировок Фатех Хассун, приглашение на мероприятие получено от российской делегации. По его словам, представители вооружённых группировок смотрят на новое предложение России «как на что-то, что может улучшить обстановку на земле». Хассун выразил надежду, что Россия выступит гарантом процесса, а не стороной.

«Народы России и Сирии имеют сильную связь с начала формирования Сирийской арабской республики. И выбор России поддерживать режим — это неверный выбор. И мы надеемся, что Россия исправит это в ближайшее время», — сказал представитель делегации.

Сирийская оппозиция вплоть до сегодняшнего дня не подтверждала своего участия в Астанинском процессе. Более того, Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции выражал сомнение в необходимости участия в переговорах в Астане.