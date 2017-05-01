Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
8 простых упражнений против боли в шее
Генштаб предупредил о возможности скрытого удара по России
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в чемпионате Англии
Казанский «Зенит» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
8Возвращение христиан в Каракош
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
08:00 (мск), источник: Tengrinews

Посол США спел гимн Казахстана под домбру

Посол США в Казахстане Джордж А. Крол и другие сотрудники посольства спели гимн Казахстана под домбру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Посол США в Казахстане Джордж А. Крол и другие сотрудники посольства спели гимн Казахстана под домбру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Посольство США в Казахстане в празднику Единства народа подготовило видеоролик, в котором сотрудники посольства оригинально исполняют гимн Казахстана.

Гимн исполнен под аккомпанемент домбры. Видео опубликовано в социальных сетях.

«Сила в единстве! Посольство США поздравляет всех казахстанцев с Днем единства!», — написано в комментарии к публикации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Посол США спел гимн Казахстана под домбру
США признали гибель 352 граждан при авиаударах коалиции
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота»
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь