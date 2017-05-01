Посол США спел гимн Казахстана под домбру

Посол США в Казахстане Джордж А. Крол и другие сотрудники посольства спели гимн Казахстана под домбру, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Посольство США в Казахстане в празднику Единства народа подготовило видеоролик, в котором сотрудники посольства оригинально исполняют гимн Казахстана.

Гимн исполнен под аккомпанемент домбры. Видео опубликовано в социальных сетях.

«Сила в единстве! Посольство США поздравляет всех казахстанцев с Днем единства!», — написано в комментарии к публикации.