Николай Меркушкин: «Почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов»

«Первомай традиционно символизирует стремление человека труда к социальной справедливости, порядку и созиданию для достижения мира и согласия в обществе, вдохновляет людей на новые трудовые свершения, объединяет представителей разных поколений, социальных групп, национальностей и взглядов», — говорится в поздравлении.

Глава региона подчеркнул, что право на труд — неотъемлемое право каждого гражданина. «Региональное правительство уделяет большое внимание вопросам занятости населения и держит ситуацию в этой жизненно важной сфере под постоянным контролем», — сообщил руководитель области.

По его словам, сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества.

«Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов», — заявил Николай Меркушкин.

Он выразил уверенность, что объединив усилия, мы сможем сделать наш регион экономически преуспевающим, социально благополучным и комфортным для жизни.