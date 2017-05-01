Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Как бороться с шумными соседями?
Полина Гагарина родила второго ребенка
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Футболисты «Челси» разгромили «Эвертон» в чемпионате Англии
Казанский «Зенит» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
11Подготовка техники к Параду Победы
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
09:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минобразования подвели итог голосования учителей за учебники

Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень из 156 наименований учебников для 9 класса, которые издадут за средства госбюджета.

Источник: Telegraf.com.ua

Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень из 156 наименований учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений, которые будут издаваться за средства госбюджета в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Читайте также
Президент приостановил гражданство Украины более 18 тысячам человек

«Отбор учебников происходил в два этапа. На первом проводилась научно-методическая экспертиза проектов учебников, на втором — голосование учителей и администраций школ за то или иное издание. Все электронные версии макетов учебников были размещены на государственном ресурсе — Репозитарии учебных материалов, и учителя через личные кабинеты голосовали за них», — говорится в сообщении.

В МОН сообщили, что в этом году в системе Репозитария проголосовало около 51 тысячи учителей. На уровне общеобразовательных учебных заведений (ОУЗ) голосования составило — 99,6% (14 680 школ, в которых обучаются девятиклассники). Отмечается, что самый высокий результат выбора получили уже известные в образовательной среде учебные материалы.

Результат выбора более 200 тысяч получили учебники: «Физика», авторы Барьяхтар В. Г., Довгий С. Г., Божинова Ф. Г., Кирюхина О. А. (обобщенный результат выбора — 319 574), «Украинская литература», автор Авраменко А. М. (251 611), «Английский язык (9-й год обучения)», автор Карпюк О. Д. (219 757), «Информатика», авторы Рывкинд И. Г., Лысенко Т. Г., Чернигова Л. Г., Шакотько В. В. (217 020) и другие. Но есть и новые авторские коллективы, например: «Биология» учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Шаламов Г. Г., Носов Г. Г., Литовченко Е. Г., Калиберда Н. С.), обобщенный результат выбора — 55 905; «Химия» учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Березан О. В.) обобщенный результат выбора — 18 886.

Следующий этап подготовки учебников к печати — заказ их областными департаментами (управлениями) образования по прогнозируемому количеству учащихся (максимальное количество учащихся на 5-летнем интервале использования учебника). 18—19 мая сведенные по всеми регионами заказы тиражей учебников по каждому названию должны быть переданы тендерному комитету. В этом году впервые издательства, которые будут печатать учебники за государственный счет, должны предоставить МОН электронные версии этих учебников для размещения в свободном доступе. Министерство образования и науки также планирует разработать систему контроля доставки учебников в каждую школу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота»
Оппозиция Сирии рассказала об идее РФ ввести нейтральные силы
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В Конгрессе США договорились о принятии бюджета на 2017 год
Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit
NYT: Госдеп застигнут врасплох после приглашения Дутерте в США
Профсоюзы проведут в городах России массовые первомайские акции
Спорт
Шок от Глушакова. Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби «Спартак» нанёс ЦСКА первое домашнее поражение в чемпионате и снял последние вопросы относительно судьбы золотых медалей в этом сезоне РФПЛ
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь