В Минобразования подвели итог голосования учителей за учебники

Коллегия Министерства образования и науки Украины утвердила перечень из 156 наименований учебников для 9 класса общеобразовательных учебных заведений, которые будут издаваться за средства госбюджета в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Отбор учебников происходил в два этапа. На первом проводилась научно-методическая экспертиза проектов учебников, на втором — голосование учителей и администраций школ за то или иное издание. Все электронные версии макетов учебников были размещены на государственном ресурсе — Репозитарии учебных материалов, и учителя через личные кабинеты голосовали за них», — говорится в сообщении.

В МОН сообщили, что в этом году в системе Репозитария проголосовало около 51 тысячи учителей. На уровне общеобразовательных учебных заведений (ОУЗ) голосования составило — 99,6% (14 680 школ, в которых обучаются девятиклассники). Отмечается, что самый высокий результат выбора получили уже известные в образовательной среде учебные материалы.

Результат выбора более 200 тысяч получили учебники: «Физика», авторы Барьяхтар В. Г., Довгий С. Г., Божинова Ф. Г., Кирюхина О. А. (обобщенный результат выбора — 319 574), «Украинская литература», автор Авраменко А. М. (251 611), «Английский язык (9-й год обучения)», автор Карпюк О. Д. (219 757), «Информатика», авторы Рывкинд И. Г., Лысенко Т. Г., Чернигова Л. Г., Шакотько В. В. (217 020) и другие. Но есть и новые авторские коллективы, например: «Биология» учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Шаламов Г. Г., Носов Г. Г., Литовченко Е. Г., Калиберда Н. С.), обобщенный результат выбора — 55 905; «Химия» учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений (авт. Березан О. В.) обобщенный результат выбора — 18 886.