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12:14 (мск), источник: РИА Новости

Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Кандидат в президент Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Europe 1, что хочет заменить Евросоюз на «Европейский альянс свободных и суверенных государств».

Источник: РИА Новости
Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда может быть найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным
Марин Ле Пен

Она отметила, что верит в то, что с союзниками среди европейских стран, которые также страдают от ЕС, она «может радикально изменить модель функционирования Евросоюза, который также может называться Европейским альянсом свободных и суверенных государств».

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Ле Пен 18 апреля потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг Евросоюза на время своего интервью. В ходе того интервью она заявила, что, по ее мнению, «Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу».

Ранее директор предвыборного штаба главы «Нацфронта» Давид Рашлин заявил РИА Новости, что Ле Пен в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Комментарии
13
Б А
Ездил транзитом через Германию, как услышали русскую речь полиция подошла и стала проверять документы..... И это из толпы выбрали нас....
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Б А
А вы с георгевской лентой пройдитесь и начните с Прибалтики.
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Б А
Сегодня Евросоюз представляет собой агресивный политический инструмент поддерживающий фашизм в Европе и стремящийся к отрицанию добросовестных отношений с Россией.
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