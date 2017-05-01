Ле Пен предложила альтернативное Евросоюзу объединение

Я европейка, но я не хочу эту политическую структуру, которая называется Евросоюзом, которая полностью отклонилась от курса. Тогда может быть найдем ей новое название, этой новой Европе наций и сотрудничества… Например, Европейский альянс, который позволит странам объединиться в проектах, которые не противоречат их национальным интересам, потому что основной проблемой ЕС является именно то, что он стал практически тоталитарным

Она отметила, что верит в то, что с союзниками среди европейских стран, которые также страдают от ЕС, она «может радикально изменить модель функционирования Евросоюза, который также может называться Европейским альянсом свободных и суверенных государств».

Ле Пен 18 апреля потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг Евросоюза на время своего интервью. В ходе того интервью она заявила, что, по ее мнению, «Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу».

Ранее директор предвыборного штаба главы «Нацфронта» Давид Рашлин заявил РИА Новости, что Ле Пен в случае победы на выборах намерена провести референдум о выходе Франции из Евросоюза в первом полугодии 2018 года после переговоров с другими странами-членами ЕС.