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15:15 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов поздравил уфимцев с 1 мая и пожелал всем оптимизма

Сити-менеджер Уфы поздравил жителей города с праздником. Торжественное поздравление Ирека Ялалова появилось на сайте администрации города.

Источник: Proufu.ru

В своей речи Ялалов напомнил об особом смысле первого мая, а также о том, что этот день символизирует творчество, трудовую солидарность и весеннее обновление. Он также подчеркнул, что муниципалитет Уфы стремится к решению проблем работников предприятий, учреждений и организаций. По его словам, в столице республики уделяется серьезное внимание улучшению условий труда.

«От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Впереди еще много общих дел, направленных на улучшение жизни уфимцев. Пусть этот замечательный весенний день укрепит в вас оптимизм и уверенность в будущем», — отметил в своем поздравлении Ирек Ялалов.

Он также пообещал, что впереди много дел, направленных на улучшение жизни горожан и пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного.

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