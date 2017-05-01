На первомае в Харькове требовали остановить «кровавую АТО»: произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)

«На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы “остановить гражданскую войну” и “кровавую АТО”», — говорится в сообщении.
Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы. Пустили их только под украинскими флагами.
Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах «ХНР».
StudMedia также опубликовало видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом:
Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит марш по случаю Международного дня солидарности трудящихся — 1 мая.