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16:26 (мск), источник: УНИАН

На первомае в Харькове требовали остановить «кровавую АТО»: произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)

В Харькове на пл. Конституции прошел первомайский митинг за «мир, труд, май». Принесли красные флаги, большинство присутствующих — пенсионеры, пишет в своем Twitter StudMedia.

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«На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы “остановить гражданскую войну” и “кровавую АТО”», — говорится в сообщении.

Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы. Пустили их только под украинскими флагами.

Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах «ХНР».

StudMedia также опубликовало видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом:

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит марш по случаю Международного дня солидарности трудящихся — 1 мая.

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