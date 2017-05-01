На первомае в Харькове требовали остановить «кровавую АТО»: произошел конфликт, есть задержанные (фоторепортаж, видео)

«На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы “остановить гражданскую войну” и “кровавую АТО”», — говорится в сообщении.

Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы. Пустили их только под украинскими флагами.