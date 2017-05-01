Узбекистан спустя 11 лет открывает пункты пропуска на границе с Казахстаном
Автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» откроют 15 мая. Пропуск грузов в коммерческих целях через них запрещён.
Автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» откроют 15 мая. Пропуск грузов в коммерческих целях через них запрещён.
15 мая откроют автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» на
Эта автотрасса М-39, проходящая через Мактааральский район
Как сообщают в понедельник местные СМИ, данные пункты пропуска будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта. Пропуск грузов в коммерческих целях через эти пункты запрещён.
Согласно принятому документу, граждан Узбекистана, следующих безостановочным транзитом по территории Махтааральского района
Таможенный контроль в двух пунктах пропуска будет также осуществляться в упрощённом порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.
При этом в обязательном порядке будут проверять документы, удостоверяющие личность, дающие право на пересечение государственной границы.