Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
8 простых упражнений против боли в шее
Кремль пообещал отреагировать на акцию против Путина
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
9Юбилей Корейской народной армии
15:27 (мск), источник: Informburo.kz

Узбекистан спустя 11 лет открывает пункты пропуска на границе с Казахстаном

Автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» откроют 15 мая. Пропуск грузов в коммерческих целях через них запрещён.

Источник: Informburo.kz

15 мая откроют автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» на узбекско-казахстанской государственной границе, что позволит сократить путь от Ташкента до Самарканда. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана, сообщает UzDaily.

Читайте также
Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации госграниц

Эта автотрасса М-39, проходящая через Мактааральский район Южно-Казахстанской области; она является прямой дорогой, соединяющей Ташкент и Самарканд. После закрытия пунктов пропуска в 2006 году транспорт, идущий по этому маршруту, объезжал казахстанский участок дороги по территории Узбекистана, теряя при этом почти один час.

Как сообщают в понедельник местные СМИ, данные пункты пропуска будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта. Пропуск грузов в коммерческих целях через эти пункты запрещён.

Согласно принятому документу, граждан Узбекистана, следующих безостановочным транзитом по территории Махтааральского района Южно-Казахстанской области, будут пропускать в упрощённом порядке — без проставления пограничных отметок.

Таможенный контроль в двух пунктах пропуска будет также осуществляться в упрощённом порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.

При этом в обязательном порядке будут проверять документы, удостоверяющие личность, дающие право на пересечение государственной границы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Актобе полицейский получил срок за покровительство похитителям нефти
СК начал проверку после происшествия на рейсе Москва-Бангкок
В России прошли первомайские демонстрации
Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом
В России вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу
КНДР объявила о готовности к ядерному испытанию в любой момент
Во Флориде запустили Falcon 9 с разведывательным спутником
Спорт
«Зенит» обыграл «Томь» и вышел на второе место в таблице Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на выезде нанесли поражение «Томи» в матче 26-го тура чемпионата России
Авто
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку (видео) Забытое сотрудниками автобазы многотонное колесо от БелАЗа во время накачивания взмыло на несколько метров воздух и приземлилось на крышу стоявшей неподалеку Toyota Corolla
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь