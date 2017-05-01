Узбекистан спустя 11 лет открывает пункты пропуска на границе с Казахстаном

15 мая откроют автодорожные пункты пропуска «Ок олтин» и «Малик» на узбекско-казахстанской государственной границе, что позволит сократить путь от Ташкента до Самарканда. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана, сообщает UzDaily.

Эта автотрасса М-39, проходящая через Мактааральский район Южно-Казахстанской области; она является прямой дорогой, соединяющей Ташкент и Самарканд. После закрытия пунктов пропуска в 2006 году транспорт, идущий по этому маршруту, объезжал казахстанский участок дороги по территории Узбекистана, теряя при этом почти один час.

Как сообщают в понедельник местные СМИ, данные пункты пропуска будут использоваться только для проезда легкового автотранспорта. Пропуск грузов в коммерческих целях через эти пункты запрещён.

Согласно принятому документу, граждан Узбекистана, следующих безостановочным транзитом по территории Махтааральского района Южно-Казахстанской области, будут пропускать в упрощённом порядке — без проставления пограничных отметок.

Таможенный контроль в двух пунктах пропуска будет также осуществляться в упрощённом порядке, без заполнения таможенных деклараций, регистрации и таможенного досмотра транспортных средств, но с их обязательным визуальным осмотром.

При этом в обязательном порядке будут проверять документы, удостоверяющие личность, дающие право на пересечение государственной границы.