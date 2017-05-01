Работники прокуратуры Омской области отчитались о своих миллионных доходах

Прокуратура Омской области обнародовала информацию о доходах и имуществе сотрудников за 2016 год.

Из этого документа следует, что прокурор Омской области Анастас Спиридонов задекларировал годовой доход на сумму 3,58 миллиона рублей, а из имущества у него только дача.

Первый заместитель прокурора области Александр Лоренц заработал 2,56 миллиона. Несмотря на эти доходы, дорогостоящей собственности у него нет. Зато у супруги, которая за год разбогатела на 1,03 миллиона, есть квартира, четверть квартиры, часть земельного участка, гараж и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

У заместителя прокурора Омской области Владислава Шевченко доход больше, чем у своего более высокопоставленного коллеги — 3,22 миллиона. У него есть квартира, квартира в совместной собственности и автомобиль Chevrolet Captiva.

Заместитель прокурора Омской области Елена Тебенькова получила за год 2,36 миллиона. У неё есть земельный участок, две квартиры и две трети от квартиры.

Прокурор города Омска Алексей Полубояров заработал 1,77 миллиона. Он разделяет совместную собственность на одну квартиру и имеет в личной собственности треть от другой.

Напомним, что лицам, занимающих высокие должности, антикоррупционное законодательство велит отчитываться о своих доходах публично.