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16:17 (мск), источник: УНИАН

Участники первомайского митинга в Киеве огласили свои требования к правительству

Участники митинга к Международному дню солидарности трудящихся 1 мая на Европейской площади в Киеве огласили свои требования к правительству.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, их со сцены на площади озвучил председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

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Он убежден, что правительство «должно не бояться шантажа и угроз Международного валютного фонда и тех богачей, которым он способствует».

«По нашему мнению, правительство должно перейти на нашу сторону, на сторону трудящихся и выполнить всего 5 шагов», — сказал Мельник.

Среди этих шагов он назвал: обеспечение конституционного права на своевременное получение заработной платы, ликвидация задолженности по зарплате, обеспечение и проведение реформы новой политики занятости.

«Каждый человек должен иметь обеспеченное первое рабочее место», — добавил профсоюзный лидер. Он также отметил необходимость продолжения реформирования системы оплаты труда.

«Но реформа, которая началась, лишь вносит дисбаланс», — считает Мельник.

Кроме того, по его словам, «за эти годы на всех предприятиях практически владельцы не занимаются безопасностью труда, процветает профессиональные заболевания».

«Поэтому мы требуем разработать Национальную стратегию реформирования безопасности труда», — подчеркнул председатель Киевского горсовета профсоюзов.

Пятый шаг, отметил он, — это «восстановление социального права на санаторно-курортное лечение, детское оздоровление и финансирование детско-юношеских спортивных школ».

Реплики Мельника участники митинга поддерживали одобрительными возгласами.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой в своем выступлении, в частности, отметил, что «мы должны обеспечить каждому, кто хочет и может работать, труд по способности, по таланту, но работа должна быть достойно оплачиваемой».

Он также добавил, что «мы должны провести справедливую пенсионную реформу в нашей стране».

Сейчас митинг на Европейской площади завершился и движение транспорта полностью восстановлено.

Комментарии
1
Андрей Гаряжа
Пару лет тому о митинге с красными знаменами не могло быть и речи. Разрешили его, наверное, потому, что как-никак 1 мая - международный праздник. Ну и евровидение на носу, ни к чему властям конфликты и избиения накануне. Надо ли говорить, что правительство, поставленное национальной буржуазией, интересы трудящихся выражать никогда не будет!
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