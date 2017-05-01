Макрон пригрозил ЕС перспективой Frexit

«Я — проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации», — сказал Макрон в интервью BBC.

«Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они разгневаны и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима. Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта», — сказал Макрон.

Он добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать так, как сейчас, это было бы предательством. «И я не хочу этого, — сказал он. — Потому что на следующий день у нас будет «фрексит», или снова — «Национальный фронт», — отметил Макрон.

Напомним, что центрист Макрон стал лидером в результате голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Во второй тур он выходит с результатом 24,01% голосов, а Марин Ле Пен — с 21,30% голосов.

Второй тур состоится 7 мая. Опросы предсказывают победу Макрону.