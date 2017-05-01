Несанкционированная акция оппозиции в Минске прошла без происшествий
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несанкционированная уличная акция оппозиции в Минске прошла без происшествий, передает корреспондент БЕЛТА.
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несанкционированная уличная акция оппозиции в Минске прошла без происшествий, передает корреспондент БЕЛТА.
Акция была малочисленной. Ее участники собрались на Октябрьской площади в 14.00, после чего направились по проспекту Независимости до площади Независимости, где озвучили резолюцию.
Акция завершилась в 15.10.
Как сообщалось, накануне Мингорисполком дал разрешение на проведение митинга в парке Дружбы народов, однако заявители от него отказались.