Трамп признался, что решение об ударе по Сирии было «очень трудным»
Американский президент заявил, что можно убить «не тех людей, которых нужно», однако, по его словам, дело должно быть сделано.
Американский президент заявил, что можно убить «не тех людей, которых нужно», однако, по его словам, дело должно быть сделано.
ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп признался, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему очень трудно, потому что
Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, во время которого провел экскурсию по Овальному кабинету Белого дома.
«Здесь принимаются самые важные решения. Например, решение о запуске 59 ракет “Томогавк” по Сирии. Это очень трудные решения, потому что речь идет о жизни людей», — сказал он.
«Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия», — добавил Трамп.
Он признал, что «эти решения невероятно трудные».
Я ненавижу это. Но дело должно быть сделано
По приказу Трампа американские военные в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Поводом для применения силы стал инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб, ответственность за который Вашингтон возлагает на официальный Дамаск, несмотря на отсутствие
И действительно, неважно что погибнут женщины, старики и дети, главное продемонстрировать всему миру свою безнаказанность исключительной нации, которая в общем-то давно уже не нация, а кровавый бизнес. Ничего личного.