Трамп признался, что решение об ударе по Сирии было «очень трудным»

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп признался, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему очень трудно, потому что из-за принятия подобных решений могут быть убиты «не те люди».

Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, во время которого провел экскурсию по Овальному кабинету Белого дома.

«Здесь принимаются самые важные решения. Например, решение о запуске 59 ракет “Томогавк” по Сирии. Это очень трудные решения, потому что речь идет о жизни людей», — сказал он.

«Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия», — добавил Трамп.

Он признал, что «эти решения невероятно трудные».