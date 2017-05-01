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16:23 (мск), источник: РИА Новости

Трамп признался, что решение об ударе по Сирии было «очень трудным»

Американский президент заявил, что можно убить «не тех людей, которых нужно», однако, по его словам, дело должно быть сделано.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп признался, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему очень трудно, потому что из-за принятия подобных решений могут быть убиты «не те люди».

Фоторепортаж
США нанесли ракетный удар по Сирии

Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS, во время которого провел экскурсию по Овальному кабинету Белого дома.

«Здесь принимаются самые важные решения. Например, решение о запуске 59 ракет “Томогавк” по Сирии. Это очень трудные решения, потому что речь идет о жизни людей», — сказал он.

«Вы убиваете людей. И вы можете убить не тех людей, которых нужно. И у вас на руках еще одна трагедия», — добавил Трамп.

Он признал, что «эти решения невероятно трудные».

Я ненавижу это. Но дело должно быть сделано
Дональд Трамп
Президент США

По приказу Трампа американские военные в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Поводом для применения силы стал инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб, ответственность за который Вашингтон возлагает на официальный Дамаск, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств.

Комментарии
14
Андрей Гончаров
Вся сущность США. Убили - не извинилась, а провели статистику. А кто им против скажет? Только Россия. ООН изжила себя, нужнее другой орган, компетентный.
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Das Boot
"Американский президент заявил, что можно убить «не тех людей, которых нужно», однако, по его словам, дело должно быть сделано."(Президент США Дональд Трамп )
И действительно, неважно что погибнут женщины, старики и дети, главное продемонстрировать всему миру свою безнаказанность исключительной нации, которая в общем-то давно уже не нация, а кровавый бизнес. Ничего личного.
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Констатин Дьячков
кровожадные стервятники.
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