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17:33 (мск), источник: Интерфакс

Эмманюэль Макрон предостерег Евросоюз от Frexit

Как заявил кандидат в президенты Франции, ЕС нужны реформы, иначе его ждет перспектива выхода республики из союза.

Источник: AP 2017
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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации BBC высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы «Фрексита» (Frexit) — выхода Франции из состава ЕС.

«Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации», — заявил он.

«Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС», — сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать Евросоюзу как прежде.

Макрон заявил, что не хочет, чтобы ЕС остался прежним, «поскольку в этом случае на следующий день мы получим «Фрексит», и у нас снова будет «Национальный фронт»

Проведение второго тура президентских выборов намечено во Франции на 7 мая.

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