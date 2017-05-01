Эмманюэль Макрон предостерег Евросоюз от Frexit

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации BBC высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы «Фрексита» (Frexit) — выхода Франции из состава ЕС.

«Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации», — заявил он.

«Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС», — сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать Евросоюзу как прежде.