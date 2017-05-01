Путин уволил замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности статс-секретаря — заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Артамонова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также от должности освобожден заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС генерал-майор Сергей Воронцов.

«Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря — заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; генерал-майора Воронцова Сергея Владимировича, заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Своим указом Путин также освободил от занимаемых должностей ряд генералов в системе МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).