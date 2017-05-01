Путин уволил замглавы МЧС
Владимир Путин своим указом уволил замглавы МЧС России Владимира Артамонова. Также от должности освобожден замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов.
Владимир Путин своим указом уволил замглавы МЧС России Владимира Артамонова. Также от должности освобожден замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов.
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности
Также от должности освобожден заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС
«Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича,
Своим указом Путин также освободил от занимаемых должностей ряд генералов в системе МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).