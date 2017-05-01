Путин подписал закон о запрете называть детей бранными словами и цифрами
Теперь ребенка нельзя будет назвать
Теперь ребенка нельзя будет назвать
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребенка использовать цифры, бранные слова, знаки препинания и должности.
Закон, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, вносит в Семейный кодекс положение о том, что при выборе имени для ребенка не допускается использование цифр,
Кроме того, закон устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей. По их соглашению ребенок может получить фамилию отца, матери или двойную фамилию, образованную из слов, соединенных дефисом.
Ранее родители были ничем не ограничены при выборе имени ребенка, а органы ЗАГС не могли отказать им в регистрации. В начале 2000-х годов большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ260602 (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что мальчик до сих пор так и живет без документов.
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