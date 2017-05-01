Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает
Главы внешнеполитических ведомств обсудили «некоторые вопросы двусторонней сферы отношений».
«Был обсужден график предстоящих
Кроме того, дипломаты кратко обменялись мнениями по поводу международной встречи по Сирии, которая пройдет в Астане
Как ожидается, во встрече примет участие делегация сирийской оппозиции, которая пропустила предыдущий раунд переговоров.