Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны

Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву

«Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10—11 мая », — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, дипломаты кратко обменялись мнениями по поводу международной встречи по Сирии, которая пройдет в Астане 3—4 мая , отметили в российском ведомстве.

​Как ожидается, во встрече примет участие делегация сирийской оппозиции, которая пропустила предыдущий раунд переговоров.