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19:50 (мск), источник: РБК

Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Источник: РИА "Новости"
В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны

Главы внешнеполитических ведомств обсудили «некоторые вопросы двусторонней сферы отношений».

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«Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10—11 мая», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, дипломаты кратко обменялись мнениями по поводу международной встречи по Сирии, которая пройдет в Астане 3—4 мая, отметили в российском ведомстве.

​Как ожидается, во встрече примет участие делегация сирийской оппозиции, которая пропустила предыдущий раунд переговоров.

Комментарии
10
ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
приходится и звонить и ездить:Генерал ВВС США Фрэнк Горенц. «Российские радиоэлектронные вооружения полностью парализуют работу американской электроники, установленной на ракетах, самолётах и кораблях»
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А Б
Надо полагать, что основной темой состоявшегося телефонного разговора глав дипломатических ведомств США и РФ, являлся ответ американской стороны на сделанное ранее Лавровым заявление о том, что РФ готова присоединиться к борьбе с террористами в Сирии к антитеррористической коалиции во главе с США. Американской стороне нужно было ответить на заявление Лаврова, т.к. отсутствие ответа на такое предложение могло бы быть расценено как нежелание США сотрудничать с РФ в вопросе борьбы с терроризмом. Вероятнее всего именно эта тема и кроется за стандартно-неопределённым дипломатическим клише, называемым обсуждением «некоторых вопросов двусторонней сферы отношений».
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ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
жаль ,что тебе от природы мозг не положен по статусу
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