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21:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Путин освободил от должности замруководителя Следкома РБ Рима Габдуллина

1 мая 2017 года вышел Указ Президента Российской Федерации об освобождении от должности полковника юстиции, первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РБ Рима Габдуллина.

Напомним, Рим Габдуллин занимал должность первого заместителя с 2011 года. С 1982 по 1984 проходил военную службу в рядах Советской Армии, где награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу». В 1990 году он окончил Башкирский государственный университет по специальности правоведение.

В этом же году был принят на службу в прокуратуру Республики Башкортостан, где работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем прокурора Ленинского района г. Уфы и прокурором Октябрьского района Уфы.

С 2008 по 2009 год Габдуллин был заместителем руководителя следственного управления по Республике Башкортостан, а с 2011 года является Первым заместителем руководителя.

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