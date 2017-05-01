Путин освободил от должности замруководителя Следкома РБ Рима Габдуллина

Напомним, Рим Габдуллин занимал должность первого заместителя с 2011 года. С 1982 по 1984 проходил военную службу в рядах Советской Армии, где награжден орденом «Красной звезды» и медалью «За отвагу». В 1990 году он окончил Башкирский государственный университет по специальности правоведение.

В этом же году был принят на службу в прокуратуру Республики Башкортостан, где работал следователем, старшим следователем, следователем по особо важным делам, заместителем прокурора Ленинского района г. Уфы и прокурором Октябрьского района Уфы.

С 2008 по 2009 год Габдуллин был заместителем руководителя следственного управления по Республике Башкортостан, а с 2011 года является Первым заместителем руководителя.