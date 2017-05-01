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20:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ

Дауфит Хамадишин возглавлял уголовно-исполнительную систему Татарстана с 2002 года.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Управления ФСИН России по Татарстану генерал-лейтенанта внутренней службы Дауфита Хамадишина.

Указ главы государства опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Дауфит Хамадишин возглавлял Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан с декабря 2002 года, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону — с мая 2010-го.

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