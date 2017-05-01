Путин освободил от занимаемой должности начальника УФСИН России по РТ
Дауфит Хамадишин возглавлял
Дауфит Хамадишин возглавлял
(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника Управления ФСИН России по Татарстану
Указ главы государства опубликован сегодня на официальном
Дауфит Хамадишин возглавлял Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан с декабря 2002 года, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону — с мая 2010-го.