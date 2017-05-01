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20:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Американский лидер отметил, что встреча состоится, если это будет целесообразно.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно. Он подтвердил это в интервью службе новостей Bloomberg.

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«Если бы для меня было целесообразно с ним встретиться, то я бы абсолютно, для меня это была бы честь», — сказал американский президент в своей привычной манере, не договаривая полностью предложения. По контексту очевидно, что он абсолютно точно готов был бы провести такую встречу.

Служба Bloomberg подчеркивает, что слова прозвучали на фоне «растущей напряженности вокруг ядерной программы» Пхеньяна. Она также утверждает, что Ким Чен Ын еще ни разу не встречался ни с кем из иностранных лидеров и не покидал пределы своей страны со времени кончины его отца.

Большинство людей, занимающихся политикой, никогда бы так не сказали, но я вам говорю, что при подходящих условиях я бы с ним встретился. Вот вам и свежая новость!
Дональд Трамп
Президент США

Ранее СМИ США уже обращали внимание на то, что в одном из предыдущих интервью Трамп в неожиданно мягком тоне отозвался о Ким Чен Ыне, отметив, что тому в его сравнительно юном возрасте нелегко было закрепиться у власти после смерти отца.

Комментарии
2
ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
Не встречайся КИМ,он всё равно обманет..
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Супер Справедливость
Смотря что Трамп считает целесообразным...
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