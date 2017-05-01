СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если это будет целесообразно. Он подтвердил это в интервью службе новостей Bloomberg.

«Если бы для меня было целесообразно с ним встретиться, то я бы абсолютно, для меня это была бы честь», — сказал американский президент в своей привычной манере, не договаривая полностью предложения. По контексту очевидно, что он абсолютно точно готов был бы провести такую встречу.

Служба Bloomberg подчеркивает, что слова прозвучали на фоне «растущей напряженности вокруг ядерной программы» Пхеньяна. Она также утверждает, что Ким Чен Ын еще ни разу не встречался ни с кем из иностранных лидеров и не покидал пределы своей страны со времени кончины его отца.