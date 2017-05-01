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20:01 (мск), источник: PROUFU.ru

Путин назначил министром МВД Башкирии Романа Деева

Сегодня, 1 мая 2017 года, вышел Указ Президента Российской Федерации о назначении на должность министра внутренних дел по Республике Башкортостан бывшего главы УМВД по Забайкальскому краю Романа Деева.

Также вместе с ним назначен заместитель главы МВД республики — начальник полиции. Им стал Андрей Демидов, ранее находящийся на должности замминистра внутренних дел Татарстана.

Справка:

Роман Викторович Деев родился 8 сентября 1966 года в городе Тамбов. В органах внутренних дел с 1983 года. Образование высшее — в 1987 закончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, специальность — правоведение. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальник штаба. В июне 2011 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области. Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 30 сентября 2012 года назначен начальником УМВД России по Забайкальскому краю. Награждён государственными и ведомственными наградами.

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