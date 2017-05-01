Путин назначил министром МВД Башкирии Романа Деева

Также вместе с ним назначен заместитель главы МВД республики — начальник полиции. Им стал Андрей Демидов, ранее находящийся на должности замминистра внутренних дел Татарстана.

Справка:

Роман Викторович Деев родился 8 сентября 1966 года в городе Тамбов. В органах внутренних дел с 1983 года. Образование высшее — в 1987 закончил Омскую высшую школу милиции МВД СССР, специальность — правоведение. С 2001 года занимал должность заместителя начальника УВД по Тамбовской области — начальник штаба. В июне 2011 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области. Указом Президента Российской Федерации № 1325 от 30 сентября 2012 года назначен начальником УМВД России по Забайкальскому краю. Награждён государственными и ведомственными наградами.