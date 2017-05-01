«Коктейли Молотова» и столкновения. Парижский Первомай собрал 30 тыс человек
Первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч участников, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на данные префектуры.
Первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч участников, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на данные префектуры.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, шествие уже несколько раз прерывалось столкновениями полицией с хулиганами и радикалами, которые забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, а также камнями и бутылками.
Кроме того, фиксировались случаи вандализма: некоторые радикально настроенные участники били стекла на остановках, выламывали опору с дорожным знаком, поджигали мусор. Полиция отвечает слезоточивым газом, кроме того, на одной из улиц в районе площади Нации размещен полицейский водомет.
В результате столкновений пострадали четыре сотрудника полиции, в том числе
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Франции, всего в различных акциях, приуроченных к 1 мая, в целом по стране приняли участие свыше 140 тысяч человек.