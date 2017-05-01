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20:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Коктейли Молотова» и столкновения. Парижский Первомай собрал 30 тыс человек

Первомайское шествие, организованное в Париже крупнейшими профсоюзами, собрало 30 тысяч участников, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на данные префектуры.

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Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, шествие уже несколько раз прерывалось столкновениями полицией с хулиганами и радикалами, которые забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью, а также камнями и бутылками.

Кроме того, фиксировались случаи вандализма: некоторые радикально настроенные участники били стекла на остановках, выламывали опору с дорожным знаком, поджигали мусор. Полиция отвечает слезоточивым газом, кроме того, на одной из улиц в районе площади Нации размещен полицейский водомет.

В результате столкновений пострадали четыре сотрудника полиции, в том числе женщина-полицейский, которая получила ожоги третьей степени и находится в тяжелом состоянии.

Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД Франции, всего в различных акциях, приуроченных к 1 мая, в целом по стране приняли участие свыше 140 тысяч человек.

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