Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты «Мир»

«Кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах, — говорится в документе, — Кредитные организации при осуществлении операций с выплатами за счет средств бюджетной системы РФ обязаны зачислять выплаты на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов».

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил сегодня закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает переход бюджетников на платежные карты «Мир» до 1 июля 2018 года, пенсионеров — до 1 июля 2020 года. Таким образом, с этой даты банки должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы «Мир».

Предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты «Мир» не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях. Также требования об обязательном переходе на карты «Мир» не касаются получения единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Помимо этого, требования закона не распространятся на предпринимателей, чья выручка не превышает 40 млн рублей в год. От обязанности обеспечивать возможность оплаты товаров или услуг по картам «Мир» освобождаются и продавцы, торгующие в местности, где нет доступа к интернету или сотовой связи.