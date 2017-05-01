Уволен начальник ГУФСИН по Пермскому краю
Президент России Владимир Путин 1 мая 2017 года своим указом уволил 12 силовиков, в том числе главу ГУФСИН по Пермскому краю Григория Желудова.
Президент России Владимир Путин 1 мая 2017 года своим указом уволил 12 силовиков, в том числе главу ГУФСИН по Пермскому краю Григория Желудова.
61-летний силовик из Ижевска Желудов возглавлял краевое ГУФСИН с конца 2014 года и дослужился до звания
Напомним, предшественник Желудова в ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов приговором Дорогомиловского районного суда Москвы вместе с бывшим замом Олегом Бабенко признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения на сумму 10 млн рублей. Каждый из них приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением званий «генерал-лейтенант» и «полковник» соответственно, а также госнаград.
1 мая 2017 года кроме Желудова из силовиков, занимавших посты в ПФО, Путиным также были уволены руководитель СКР по Ульяновской области Алексей Евдокимов и начальник ГУФСИН по Республике Татарстан Дауфит Хамадишин.