Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба

ООН, 1 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун обнаружены осколки авиабомбы, которая идентифицирована как ХБ-250 советского производства. Соответствующая информация представлена в обнародованном докладе организации, в котором содержится информация о последних случаях применения отравляющих веществ в Сирии.

В 48-страничном отчете приводятся предоставленные очевидцами фотографии места падения боеприпаса и его осколков, а также музейный снимок советской авиационной бомбы, наполняемой зарином

В 48-страничном отчете приводятся предоставленные очевидцами фотографии места падения боеприпаса и его осколков, а также музейный снимок советской авиационной бомбы, наполняемой зарином

Правозащитники указывают на ряд сходство с бомбой ХБ-250 или ее более тяжелой модификацией ХБ-500, в том числе на крышку отверстия для заполнения отравляющим веществом, а также характерные зеленые полосы в верхней части боеприпаса, которые едва различимы на снимке с места инцидента.

Отвечая на вопрос ТАСС, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот на пресс-конференции в штаб-квартире ООН заявил, что в организации уверены в своих выводах. «Это материалы из открытых источников, мы проверили их у экспертов. Мы довольно твердо уверены в том, что правильно идентифицировали советскую авиабомбу», — сказал он.

На пресс-конференции много говорилось о возможной причастности России к инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. По словам Рота, правозащитная организация «не имеет представления, откуда взялось это химическое оружие». «Очевидно, оно советского производства», — утверждал он.

В свою очередь заместитель главы HRW Лама Факих отметила, что в открытых источниках «есть очень мало информации о ХАБ-250». «Мы знаем, что это бомба советской эпохи. Когда сирийское правительство присоединилось к Конвенции о запрещении химического оружия, оно должно было задекларировать и уничтожить свои запасы химического оружия, но их декларация конфиденциальна и не будет обнародована. Так что у нас нет информации, которая бы указывала на то, что сирийское правительство имеет эту бомбу в своем арсенале», — отметила представитель организации.

Инцидент в Хан-Шейхуне

Основное внимание в отчете уделено инциденту в Хан- Шейхуне, где, по данным Human Rights Watch, погибли свыше 90 человек.