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22:44 (мск), источник: ТАСС

Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба

В отчете правозащитной организации приводятся предоставленные очевидцами фотографии места падения боеприпаса и его осколков, а также музейный снимок советской авиационной бомбы, наполняемой зарином.

Источник: Reuters

ООН, 1 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) утверждает, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун обнаружены осколки авиабомбы, которая идентифицирована как ХБ-250 советского производства. Соответствующая информация представлена в обнародованном докладе организации, в котором содержится информация о последних случаях применения отравляющих веществ в Сирии.

В 48-страничном отчете приводятся предоставленные очевидцами фотографии места падения боеприпаса и его осколков, а также музейный снимок советской авиационной бомбы, наполняемой зарином
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Правозащитники указывают на ряд сходство с бомбой ХБ-250 или ее более тяжелой модификацией ХБ-500, в том числе на крышку отверстия для заполнения отравляющим веществом, а также характерные зеленые полосы в верхней части боеприпаса, которые едва различимы на снимке с места инцидента.

Отвечая на вопрос ТАСС, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот на пресс-конференции в штаб-квартире ООН заявил, что в организации уверены в своих выводах. «Это материалы из открытых источников, мы проверили их у экспертов. Мы довольно твердо уверены в том, что правильно идентифицировали советскую авиабомбу», — сказал он.

На пресс-конференции много говорилось о возможной причастности России к инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. По словам Рота, правозащитная организация «не имеет представления, откуда взялось это химическое оружие». «Очевидно, оно советского производства», — утверждал он.

В свою очередь заместитель главы HRW Лама Факих отметила, что в открытых источниках «есть очень мало информации о ХАБ-250». «Мы знаем, что это бомба советской эпохи. Когда сирийское правительство присоединилось к Конвенции о запрещении химического оружия, оно должно было задекларировать и уничтожить свои запасы химического оружия, но их декларация конфиденциальна и не будет обнародована. Так что у нас нет информации, которая бы указывала на то, что сирийское правительство имеет эту бомбу в своем арсенале», — отметила представитель организации.

Инцидент в Хан-Шейхуне

Основное внимание в отчете уделено инциденту в Хан- Шейхуне, где, по данным Human Rights Watch, погибли свыше 90 человек.

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара сирийских или российских самолетов от отравления «токсичным газом» погибли десятки мирных жителей. Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан- Шейхуну.

В конце апреля созданная при Совете ООН по правам человека независимая комиссия по расследованию нарушений прав человека заявила, что на данный момент не может подтвердить причастность сирийских правительственных сил к инциденту в Хан-Шейхуне. По словам главы комиссии Сержиу Пинейру, утром 4 апреля город подвергся бомбардировке с воздуха, которая совпала по времени с «выбросом химического вещества, подобного зарину». Вместе с тем следователи ООН не установили «взаимосвязь между авиаударом и выбросом газа», сказал Пинейру.

Комментарии
5
вася гадюкин
Чегой то не верится , может и бомбили не тех , не химоружие - это брехня .
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Сергей Саморуков
Мы при СССР много чего Сирии давали . Но эта бомба могла оказаться у кого угодно .
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Леонид Барковский
Не. ну это уже запредел. Они бы еще маузер Котовского, смазанный химией нашли и приложили к отчету. Весеннее обострение. однако. скорее бы лето...
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