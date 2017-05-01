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22:54 (мск), источник: 112.ua

На выборах глав территориальных общин избирателей подкупали вином, сахаром и ядом для жуков, — КИУ

Итоги выборов глав объединенных территориальных общин: проблема подкупа избирателей на выборах остается ключевой.

Источник: 112.ua

Наиболее масштабные нарушения законодательства имели место на выборах Шполянской объединенной территориальной общины Черкасской области. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель на своей странице в Фейсбуке.

«Совершенствуется сама технология — все большее распространение получают формы так называемого “легального подкупа”, к которому формально не имеет отношение кандидат, и который очень сложно доказать в судебном порядке», — отметил он.

В частности, по его словам, одной из форм агитации в ряде сел Черниговщины стали раздача яда для жуков и беспроигрышная лотерея с дешевым вином, а на Луганщине избирателей «покупали» социальными карточками и пакетами с сахаром.

«Политики традиционно продемонстрировали низкий уровень политической культуры», — отметил глава КИУ.

По мнению Алексея Кошеля, одной из причин избирательного беспредела является безнаказанность.

Напомним, ранее Алексей Кошель заявил, что во время проведения выборов в объединенные территориальные общины не было зафиксировано серьезных проблем.

Как сообщалось, в Украине 30 апреля проходили выборы в 47 объединенных территориальных общинах.

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Новости 112. Выпуск от 23:00, 01.05.2017
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