На выборах глав территориальных общин избирателей подкупали вином, сахаром и ядом для жуков, — КИУ
Итоги выборов глав объединенных территориальных общин: проблема подкупа избирателей на выборах остается ключевой.
Итоги выборов глав объединенных территориальных общин: проблема подкупа избирателей на выборах остается ключевой.
Наиболее масштабные нарушения законодательства имели место на выборах Шполянской объединенной территориальной общины Черкасской области. Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель на своей странице в Фейсбуке.
«Совершенствуется сама технология — все большее распространение получают формы так называемого “легального подкупа”, к которому формально не имеет отношение кандидат, и который очень сложно доказать в судебном порядке», — отметил он.
В частности, по его словам, одной из форм агитации в ряде сел Черниговщины стали раздача яда для жуков и беспроигрышная лотерея с дешевым вином, а на Луганщине избирателей «покупали» социальными карточками и пакетами с сахаром.
«Политики традиционно продемонстрировали низкий уровень политической культуры», — отметил глава КИУ.
По мнению Алексея Кошеля, одной из причин избирательного беспредела является безнаказанность.
Напомним, ранее Алексей Кошель заявил, что во время проведения выборов в объединенные территориальные общины не было зафиксировано серьезных проблем.
Как сообщалось, в Украине 30 апреля проходили выборы в 47 объединенных территориальных общинах.