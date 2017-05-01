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22:45 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Названа дата прощания с поэтом Борисом Олийныком

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украинского поэта Бориса Олийныка похоронят 3 мая на Байковом кладбище в Киеве, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства культуры на своей странице в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно сообщению, 2 мая с 19:00 будет проходить поминальное богослужение (всенощное бдение) в Свято-Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры, а на следующий день с 9:00 до 9:45 — панихида.

С 10:30 по 13:00 пройдет церемония прощания в клубе Кабмина.

«14:00 — захоронение на Байковом кладбище», — говорится в сообщении.

Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также «к несчастью» был вынужден заниматься политикой.

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