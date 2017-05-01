Названа дата прощания с поэтом Борисом Олийныком
КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украинского поэта Бориса Олийныка похоронят 3 мая на Байковом кладбище в Киеве, сообщает в понедельник
КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украинского поэта Бориса Олийныка похоронят 3 мая на Байковом кладбище в Киеве, сообщает в понедельник
Согласно сообщению, 2 мая с 19:00 будет проходить поминальное богослужение (всенощное бдение) в
С 10:30 по 13:00 пройдет церемония прощания в клубе Кабмина.
«14:00 — захоронение на Байковом кладбище», — говорится в сообщении.
Борис Олийнык скончался 30 апреля на 82-м году жизни. Журналист Михаил Маслий сообщил, что поэт ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По его словам, Олийнык за свою жизнь сделал значительный вклад в украинскую поэзию, журналистику, а также «к несчастью» был вынужден заниматься политикой.