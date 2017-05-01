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22:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одессе ночью закроют доступ на территорию Куликова поля

В Одессе в ночь на 2 мая закроют доступ на территорию Куликова поля. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Источник: Telegraf.com.ua

«В соответствии с планом мероприятий обеспечения общественного порядка, сегодня ночью территория Куликова поля будет закрыта для проверки соответствующими службами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра 2 мая доступ граждан на площадь будет предоставляться через два пропускных пункта, оборудованными рамками детекторов — с улицы Канатной и со стороны Итальянского бульвара.

«С 7 до 22 часов 2 мая временно будет ограничено движение частного транспорта в центральных районах города рядом с Куликовым полем и у Соборной и Греческой площади», — добавили в главке.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правопорядок, вести себя корректно и толерантно, не провоцировать сотрудников правоохранительных органов, а наоборот максимально содействовать им в обеспечении общественной безопасности.

«Все действия полиции продиктованы необходимостью сохранения спокойствия, как для одесситов, так и для гостей города», — подчеркивают в в отделе коммуникаций.

Как сообщалось, в Одессе на майские праздники правоохранители усилили меры безопасности. Ранее заявлялось, что общественный порядок на майские праздники в городе будут обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. На скамье подсудимых — 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), к остальным применены другие меры.

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