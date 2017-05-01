Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном

«Мы должны увидеть, что их провокационное поведение сошло быстро на нет», — приводит «Интерфакс» слова Спайсера. «Ясно, что пока ничего из этого не происходит», — добавил он.

Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. «Если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся», — уточнил он.

«Не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — заключил Спайсер.

Ранее в понедельник, 1 мая, Трамп заявил, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном. Для этого, по словам хозяина Белого дома, необходимы подходящие условия. «Если бы для меня было уместно встретиться с ним, (…) для меня было бы честью это сделать», — сказал он.

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. Ранее сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае сама осуществит превентивный удар.

Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от своей ракетной и ядерной программ.