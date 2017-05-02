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00:40 (мск), источник: РБК

Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил созвать Национальное учредительное собрание для разрешения политического кризиса. В продолжающихся с начала апреля протестах против власти погибли уже 29 человек.

Источник: AP 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках своих конституционных полномочий созывает Национальное учредительное собрание. Об этом сообщает телеканал El Nacional.

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Учредительное собрание созывается для реформирования венесуэльского государства, реформирования правовой системы, а также Конституции с целью достижения мира в республике, отмечает телеканал.

Мадуро отметил, что прибег к статье 347 конституции Венесуэлы, потому что хочет, чтобы в парламенте страны были представители «рабочего класса, а не элит». В ближайшее время глава кабинета министров подпишет соответствующий указ.

С начала апреля в Венесуэле продолжаются беспорядки, вызванные решением Верховного суда страны прекратить полномочия Национальной ассамблеи, в которой сформировалась оппозиционное кабмину большинство. Протестные акции нередко перетекали в столкновения с полицией. В ходе беспорядков в стране погибли 29 человек, более 400 получили ранения, сотни были задержаны, сообщает Rueters. ​

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