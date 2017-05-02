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00:52 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп предупредил о терактах в Европе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Госдепартамент США предупреждает американцев о возможной угрозе терактов на территории Европы во время летнего сезона.

Источник: Reuters

«Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

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В госдепартаменте призвали американцев во время летнего сезона проявлять бдительность в общественных и туристических местах, в торговых центрах, отелях, клубах, парках, аэропортах, ресторанах, храмах, так как эти объекты остаются «приоритетными для возможных атак».

«Недавние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве продемонстрировали, что “Исламское государство”, “Аль-Каида” (запрещены в РФ — ИФ), и связанные с ними (террористические группировки — ИФ) имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе», — отмечается в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили, что «симпатизирующие террористам или саморадикализованные экстремисты могут совершать нападения почти без предупреждения или без предупреждения».

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