О готовности голосовать за Путина на выборах заявили 48% россиян

При высокой явке президент Владимир Путин получил бы 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, говорится в материале «Коммерсанта».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы по 3%, при том, что статистическая погрешность опроса 3,4%

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы по 3%, при том, что статистическая погрешность опроса 3,4%

Почти половина россиян (42%) пока что не определились за кого будут голосовать и будут ли вообще участвовать в выборах. Так, 19% «не знают, за кого именно стали бы голосовать», 13% — уверены, что «не станут голосовать», а 10% не решили, пойдут ли на выборы.

«В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий», — приводит «Коммерсантъ» слова директора Левада-центра Льва Гудкова.

В то же время, по данным Левада-центра, лишь 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил «другой человек», 64% хотят, чтобы он «вновь был избран» президентом.

Владимир Путин пока что не заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента. «Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать», — сказал Путин на большой пресс-конференции в декабре 2016 года.

В январе 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что надеется на участие Владимира Путина в выборах. «Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он (Путин. — РБК) примет решение идти на новый срок», — заявил Песков в интервью «Би-би-си».

О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявили Владимир Жириновский, Алексей Навальный и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.