Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Семечки признали токсичными
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
На Украине выступили против сотрудничества с Россией
Остановлены все работы по самолету Украины – СМИ
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
11Протест одного
8Возвращение христиан в Каракош
02:30 (мск), источник: РБК

О готовности голосовать за Путина на выборах заявили 48% россиян

За Владимира Путина на выборах президента в 2018 году готовы проголосовать 48% россиян. При этом 19% россиян пока что не знают, будут ли голосовать.

Источник: Reuters

При высокой явке президент Владимир Путин получил бы 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, говорится в материале «Коммерсанта».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы по 3%, при том, что статистическая погрешность опроса 3,4%

За министра обороны Сергея Шойгу проголосовали бы 1% опрошенных. Лидер незарегистрированный Партии прогресса Алексей Навальный получил бы на выборах 1% голосов.

Читайте также
ФОМ: 78% россиян считают себя патриотами

Почти половина россиян (42%) пока что не определились за кого будут голосовать и будут ли вообще участвовать в выборах. Так, 19% «не знают, за кого именно стали бы голосовать», 13% — уверены, что «не станут голосовать», а 10% не решили, пойдут ли на выборы.

«В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий», — приводит «Коммерсантъ» слова директора Левада-центра Льва Гудкова.

В то же время, по данным Левада-центра, лишь 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил «другой человек», 64% хотят, чтобы он «вновь был избран» президентом.

Владимир Путин пока что не заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента. «Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать», — сказал Путин на большой пресс-конференции в декабре 2016 года.

В январе 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что надеется на участие Владимира Путина в выборах. «Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он (Путин. — РБК) примет решение идти на новый срок», — заявил Песков в интервью «Би-би-си».

О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявили Владимир Жириновский, Алексей Навальный и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

Комментарии
2
vesta
Путин..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
vesta
https://www.youtube.com/watch?v=Ip2GefEsNxE мой ответ..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Путин подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
Белый дом назвал условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Командир экипажа рассказал о деталях ЧП на рейсе Москва-Бангкок
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
Президент Венесуэлы объявил о созыве Учредительного собрания
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь