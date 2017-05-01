О готовности голосовать за Путина на выборах заявили 48% россиян
За Владимира Путина на выборах президента в 2018 году готовы проголосовать 48% россиян. При этом 19% россиян пока что не знают, будут ли голосовать.
За Владимира Путина на выборах президента в 2018 году готовы проголосовать 48% россиян. При этом 19% россиян пока что не знают, будут ли голосовать.
При высокой явке президент Владимир Путин получил бы 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса
За министра обороны Сергея Шойгу проголосовали бы 1% опрошенных. Лидер незарегистрированный Партии прогресса Алексей Навальный получил бы на выборах 1% голосов.
Почти половина россиян (42%) пока что не определились за кого будут голосовать и будут ли вообще участвовать в выборах. Так, 19% «не знают, за кого именно стали бы голосовать», 13% — уверены, что «не станут голосовать», а 10% не решили, пойдут ли на выборы.
«В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий», — приводит «Коммерсантъ» слова директора
В то же время, по данным
Владимир Путин пока что не заявлял о своем намерении участвовать в выборах президента. «Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать», — сказал Путин на большой
В январе 2017 года
О своем намерении участвовать в президентских выборах уже заявили Владимир Жириновский, Алексей Навальный и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.