Президент РФ отправил в отставку силовиков из Приморья и Якутии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку двух силовиков с Дальнего Востока. Указом главы государства обезглавлены оказались следственное управление СК по Якутии и ФСИН в Приморье. Напротив, назначение было сделано в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно соответствующему указу президента от 1 мая, от занимаемой должности освобождён генерал-майор юстиции Олег Мезрин — руководитель следственного управления СКР по республике Саха (Якутия). В отставку также отправлен генерал-майор внутренней службы Олег Симченков, занимавший пост начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю.

Кроме того, глава государства назначил начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю генерал-майора внутренней службы Олега Волынкина.

О причинах решения президента в указе не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта стало известно, что Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 10 генералов из структур МВД, СК РФ и ФСИН. На Дальнем Востоке в отставку отправили руководителя СУ СКР по Приморскому краю Сергея Бобровничего и прокурора Еврейской автономной области Лидию Дьяконову.