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07:24 (мск), источник: РБК - Украина

В Украине рост зарплат опережает рост цен, — Гройсман

В Украине по состоянию на март 2017 года доходы доходы украинцев за год выросли более чем на 37%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Источник: AP 2017

«В целом по году имеем рост доходов украинцев на свыше 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен», — написал премьер.

Он также напомнил, что по данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн.

«Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%», — добавил Гройсман.

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