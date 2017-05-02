В Украине рост зарплат опережает рост цен, — Гройсман

«В целом по году имеем рост доходов украинцев на свыше 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен», — написал премьер.

Он также напомнил, что по данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн.