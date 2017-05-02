В Украине рост зарплат опережает рост цен, — Гройсман
В Украине по состоянию на март 2017 года доходы доходы украинцев за год выросли более чем на 37%. Об этом сообщил
В Украине по состоянию на март 2017 года доходы доходы украинцев за год выросли более чем на 37%. Об этом сообщил
«В целом по году имеем рост доходов украинцев на свыше 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен», — написал премьер.
Он также напомнил, что по данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн.
«Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%», — добавил Гройсман.