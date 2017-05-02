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03:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Владимир Путин назначил нового руководителя ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Соответствующая информация опубликована в «Российской газете».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ротации кадров. Информация о новых назначениях опубликована в «Российской газете», сообщает ИА AmurMedia.

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю возглавил генерал-майор внутренней службы Олег Волынкин. Ранее Олег Волынкин был ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Справка: Олег Волынкин родился 16.08.1967 в г. Кишинев Молдавской ССР. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. С 1988 года начал службу в должности командира взвода. В системе МЧС России служит с 1994 года. Начал свою службу в должности старшего офицера оперативного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. С 1997 по 2002 год занимал должность заместителя начальника отдела оперативного планирования Главного управления по делам ГО и ЧС Хабаровского края. С 2008 по 2011 — первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В декабре 2011 года прибыл на Камчатку. В течение полугода временно исполнял обязанности по должности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю. С 22 февраля 2017 года — временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Награжден: Медалями Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Медалями «За отличие в военной службе» III и II степени, «XV лет МЧС России», «За отличие в военной службе» I степени, «За содружество во имя спасения», «За безупречную службу», «XX лет МЧС России», «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «Маршал Василий Чуйков», Нагрудным знаком «За заслуги» и др.

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