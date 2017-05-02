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04:20 (мск), источник: VLADNEWS

Корабли Тихоокеанского флота обнаружили местонахождение авианосца Carl Vinson

Российские судна направились во Владивосток.

Источник: VLADNEWS

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России обнаружил точное местонахождение ударной группировки ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеканал «Звезда».

Сообщается, что в настоящее время группировка находится в Японском море.

1 мая в 05:30 (время московское) на отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля «Адмирал Невельской» и океанского спасателя «Фотий Крылов» в южной части Японского моря в 40 милях от островов Уллындо Республики Корея вышла авианосная ударная группировка ВМС США, которую возглавлял ее атомный авианосец Carl Vinson.

Авианосец сопровождали два эсминца типа Arleigh Burke, опознанные как Wayne E. и Michael Murphy. Вместе с американскими кораблями двигался и эсминец ВМС Республики Корея.

Некоторое время группировка шла на сближение с российскими кораблями, затем следовала параллельным курсом. С авианосца поднимались истребители и вертолеты, которые впоследствии пролетали неподалеку от большого десантного корабля «Адмирал Невельской». После корабли ВМС США развернулись и взяли курс на юг Корейского полуострова, а отряд кораблей Тихоокеанского флота России продолжил движение во Владивосток.

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