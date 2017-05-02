Корабли Тихоокеанского флота обнаружили местонахождение авианосца Carl Vinson
Российские судна направились во Владивосток.
Российские судна направились во Владивосток.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота России обнаружил точное местонахождение ударной группировки ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеканал «Звезда».
Сообщается, что в настоящее время группировка находится в Японском море.
1 мая в 05:30 (время московское) на отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля «Адмирал Невельской» и океанского спасателя «Фотий Крылов» в южной части Японского моря в 40 милях от островов Уллындо Республики Корея вышла авианосная ударная группировка ВМС США, которую возглавлял ее атомный авианосец Carl Vinson.
Авианосец сопровождали два эсминца типа Arleigh Burke, опознанные как Wayne E. и Michael Murphy. Вместе с американскими кораблями двигался и эсминец ВМС Республики Корея.
Некоторое время группировка шла на сближение с российскими кораблями, затем следовала параллельным курсом. С авианосца поднимались истребители и вертолеты, которые впоследствии пролетали неподалеку от большого десантного корабля «Адмирал Невельской». После корабли ВМС США развернулись и взяли курс на юг Корейского полуострова, а отряд кораблей Тихоокеанского флота России продолжил движение во Владивосток.