Белый дом: Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
Ожидается, что беседа состоится в 19:30 по московскому времени.
Ожидается, что беседа состоится в 19:30 по московскому времени.
ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп во вторник намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом говорится в графике американского лидера, распространенном
Других подробностей относительно этого мероприятия Белый дом не приводит.
Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону.