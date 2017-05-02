Белый дом: Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп во вторник намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин констатировал деградацию доверия в отношениях РФ и США

Об этом говорится в графике американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

По ее данным, как ожидается, это произойдет в 12:30 по местному времени (19:30 мск)

По ее данным, как ожидается, это произойдет в 12:30 по местному времени (19:30 мск)

Других подробностей относительно этого мероприятия Белый дом не приводит.

Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, но несколько раз беседовали по телефону.