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04:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Олег Кнаус уволен с должности замначальника ГУ МВД по Иркутской области

Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель начальника ГУ МВД по Иркутской области — начальник полиции Олег Кнаус освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 1 мая подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Напомним, Олег Кнаус был назначен замначальника Главного управления МВД по Иркутской области — начальником полиции 8 марта 2015 года. До этого занимал пост начальника УМВД по Иркутску.

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