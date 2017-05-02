Олег Кнаус уволен с должности замначальника ГУ МВД по Иркутской области

Заместитель начальника ГУ МВД по Иркутской области — начальник полиции Олег Кнаус освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ 1 мая подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

Напомним, Олег Кнаус был назначен замначальника Главного управления МВД по Иркутской области — начальником полиции 8 марта 2015 года. До этого занимал пост начальника УМВД по Иркутску.