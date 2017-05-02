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05:44 (мск), источник: РБК

Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее

Система противоракетной обороны THAAD, развернутая в Южной Корее, готова к использованию. Информацию об этом подтвердили в командовании группировкой войск США в Южной Корее (USFK), передает южнокорейское агентство «Ренхап».

Источник: Reuters

О боеготовности системы ПРО заявил представитель USFK полковник Роб Мэннинг. «Вооруженные силы США в Южной Корее подтверждают, что система THAAD введена в строй и готова к перехвату ракет Северной Кореи и защите Южной Кореи», — сообщил он.

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В то же время агентство отмечает, что по мнению источников в США, полная боеготовность системы ПРО будет достигнута только через несколько месяцев.

До этого, 26 апреля первые элементы THAAD были развернуты на территории Южной Кореи. Тогда в южнокорейском минобороны заявили, что полная боеготовность системы будет достигнута до конца года.

Элементы ПРО были доставлены в уезд Сонджу на юге страны. Их развертывание американские военные провели на местном поле для гольфа, которое было выбрано в качестве наиболее удобной площадки. Прибытие американских военных вызвало протесты местных жителей.

​О начале немедленной переброски элементов ПРО в Южную Корею Вашингтон заявил после очередных ракетных испытаний, которые провела КНДР. К этому американских военных призвал исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Ге Ан.

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