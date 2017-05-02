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05:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Власти Приангарья разработают программу по поддержке ветеранов боевых действий

Она рассчитана на 2018−2023 годы.

Источник: Reuters

Рабочая группа по разработке областной государственной программы «Ветераны боевых действий» на 2018−2023 годы будет создана в правительстве Иркутской области. Такое поручение дал глава региона Сергей Левченко на заседании Совета при губернаторе Приангарья по делам ветеранов, в который входят руководители ветеранских организаций, действующих на территории региона, и члены облправительства. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в поддержке нуждаются не только ветераны Великой Отечественной войны, но и ветераны Афганистана, Чечни, участники боевых действий в других регионах и локальных конфликтах.

«Возникающие проблемы требуют создания нормативных документов. Поэтому мы сейчас работаем над абсолютно новой программой, которой у нас никогда не было, областной государственной программой “Ветераны боевых действий”. Необходимо создать рабочую группу для внесения соответствующих предложений в программу», — сказал Сергей Левченко.

Как отметили участники совета, в настоящее время в регионе нет единой базы ветеранов такой категории. Оказание всех форм поддержки возможно только в заявительной форме, то есть после обращения в госструктуры. Часть ветеранов получают различные выплаты, а некоторые никогда за ними не обращались. Глава региона отметил, что необходимо этот вопрос решить во взаимодействии всех структур с ветеранскими организациями, которые работают с этой частью населения.

Как сообщил внештатный советник губернатора Приангарья, председатель Иркутской областной общественной организации «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных конфликтах» Игорь Зуев, программа должна определить все направления работы с ветеранами, в частности, предусмотреть формы медицинской и социальной помощи, реабилитации, также способы взаимодействия ветеранских организаций с госструктурами, в частности, по патриотической направленности.

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