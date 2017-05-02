Депутаты Заксобрания опубликовали сведения о доходах

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края обнародовали свои декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Документы опубликованы на сайте регионального парламента.

Самым богатым депутатом стал вице-спикер Дмитрий Свиридов, заработавший за год около 99,4 млн рублей. Депутат владеет на правах пользования двумя квартирами — 89,9 и 35,9 кв. метров. Его супруга, помимо жилья, указала два автомобиля — Jeep Grand Cherokee и Mercedes-Benz GLK 220 CDI.

Второе место по доходам занял депутат и бизнесмен Артур Мкртчян, заработавший за прошедший год 78,5 млн рублей. Парламентарий задекларировал 14 земельных участков, более десятка нежилых зданий и помещений, а также несколько автомобилей, мотоцикл, экскаватор и каток. Супруга Мкртчяна указала в декларации квартиру, три автомобиля и прицеп.

Третьим по уровню доходов в ЗС стал Владимир Рейнагрдт, доход которого составил 64,8 млн рублей. Депутат владеет тремя квартирами (в двух — по половине доли), жилым домом, двумя земельными участками, двумя автомобилями, трактором и моторной лодкой. Его супруга, помимо жилья, указала автомобиль BMW-320.

Спикер краевого парламента Александр Усс за год заработал 24,4 млн рублей. Председатель ЗС задекларировал четыре земельных участка, два жилых и три дачных дома, недостроенный жилой комплекс и хозяйственную постройку. Также Усс владеет автомобилем Land Rover Range Rover. Супруга парламентария имеет в своей собственности несколько земельных участков и квартир, баню, гаражный бокс и несколько автомобилей.

Напомним, на прошлой неделе о своих доходах и имуществе отчитался губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Согласно опубликованным документам, глава региона за 2016 год заработал почти 2,8 млн рублей.