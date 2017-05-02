Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Что нужно знать о ранней диагностике рака
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Путин рассказал о последствиях отказа от сотрудничества с Киевом
Осталось от силы полгода: эксперт об угле Украины
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
07:01 (мск), источник: VN.ru

Губернатор провел личный прием граждан по «Скайпу»

Владимир Городецкий в минувшую пятницу провел личный прием жителей районов области. По традиции перед Днем Победы решали проблемы ветеранов войны, труда и их родственников.

За помощью к главе региона обратились 19 человек. Лично приезжать в Новосибирск было не нужно — разговаривали по «Скайпу». В большинстве случаев нужно провести ремонт в домах или квартирах, заменить окна, кровлю или коммуникации. Во время приема глава региона давал поручения непосредственно главам районов.

— Решения принимаем, помощь будет оказана, вопросов здесь нет. На расчетный счет, который будет открыт в первой половине мая, перечислят необходимые средства. Организовать работы и проверить их выполнение — это ответственность администрации районов, я думаю, мы во время посевной и уборочной будет в этих районах и сможем проверить, как там обстоят дела, — сообщил губернатор области Владимир Городецкий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Сибирь» продала троих хоккеистов за 425 миллионов рублей
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Правозащитники нашли следы советской бомбы при химатаке в Сирии
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь