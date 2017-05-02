Губернатор провел личный прием граждан по «Скайпу»

За помощью к главе региона обратились 19 человек. Лично приезжать в Новосибирск было не нужно — разговаривали по «Скайпу». В большинстве случаев нужно провести ремонт в домах или квартирах, заменить окна, кровлю или коммуникации. Во время приема глава региона давал поручения непосредственно главам районов.

— Решения принимаем, помощь будет оказана, вопросов здесь нет. На расчетный счет, который будет открыт в первой половине мая, перечислят необходимые средства. Организовать работы и проверить их выполнение — это ответственность администрации районов, я думаю, мы во время посевной и уборочной будет в этих районах и сможем проверить, как там обстоят дела, — сообщил губернатор области Владимир Городецкий.