Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

Лавров: для борьбы с терроризмом в Сирии надо объединить усилия с коалицией

АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана получило подтверждение об участии вооруженной сирийской оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане.

Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Да, подтвердили. Мы ожидаем, их прибытие должно быть буквально в течение нескольких часов», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможном участии сирийской оппозиции в переговорах.

По его словам, «все, кого приглашали, подтвердили свое участие».

Наблюдатели на переговорах

Тлеуберди также заявил, что в МИД Казахстана получили подтверждение об участии в качестве наблюдателей представителей ООН, США и Иордании на международной встрече по Сирии в Астане.

«Наблюдатели на переговорах все те же. Приедет высокопоставленная делегация ООН — спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил свое участие. Иордания будет и США на уровне помощника госсекретаря», — сказал он.