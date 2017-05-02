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07:42 (мск), источник: ТАСС

Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

Прибытие представителей оппозиции ожидается в течение нескольких часов.

Источник: AP 2017
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АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана получило подтверждение об участии вооруженной сирийской оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане.

Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Да, подтвердили. Мы ожидаем, их прибытие должно быть буквально в течение нескольких часов», — сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможном участии сирийской оппозиции в переговорах.

По его словам, «все, кого приглашали, подтвердили свое участие».

Наблюдатели на переговорах

Тлеуберди также заявил, что в МИД Казахстана получили подтверждение об участии в качестве наблюдателей представителей ООН, США и Иордании на международной встрече по Сирии в Астане.

«Наблюдатели на переговорах все те же. Приедет высокопоставленная делегация ООН — спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил свое участие. Иордания будет и США на уровне помощника госсекретаря», — сказал он.

Комментарии
2
Александр Романов
Извиняюсь, не в эту новость коммент отправил.
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Александр Романов
Наши доморощенные антиглобалисты мечтают выйти из Европы, только не знают - как. Может, предложить им обратиться с запросом в географическое общество, чтобы границу Европы совместили с западной границей России?
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