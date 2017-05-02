«Храброго» мэра Омска ищут в Москве
Такого кандидата, по данным источников в облправительстве, уже нашли.
Такого кандидата, по данным источников в облправительстве, уже нашли.
Как сообщили источники Om1.ru, близкие к правительству Омской области, нового мэра Омска назначат уже в июле нынешнего года.
По данным наших информаторов, сейчас могут вестись переговоры с
— Кремль предложил губернатору Виктору Назарову человека, далекого от интриг в облправительстве, и таким градоначальником мог бы стать Бесштанько, — заверил анонимный собеседник.
Отметим, что Андрей Бесштанько как раз может стать тем храбрым мэром, которого звали вчера, 1 мая, участники Омстрации. Самым топовым лозунгом действа оказался слоган: «Приди мой храбрый мэр, не бойся, я с тобой». Такой каламбур родился не зря.
Напомним, первые ненародные выборы градоначальника 19 апреля провалились.
Три кандидата на эту должность забрали свои заявления один за другим. Фаворит гонки,
Вслед за ним сошел с дистанции другой претендент в кресло градоначальника, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов, также сославшись на нездоровье. Последним отказался от участия 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич, которого никто не воспринимал всерьез как политического противника. Тем не менее он забрал документы, не объяснив причины. В итоге Горсовет Омска признал выборы 19 апреля не состоявшимися.
Теперь комиссия по выборам градоначальника должна в течение 20 дней собраться, а Горсовет — назначить дату новых выборов.
Полномочия нынешнего главы города Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. По закону он будет работать, пока не назначат нового мэра Омска.