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08:02 (мск), источник: Om1.ru

«Храброго» мэра Омска ищут в Москве

Такого кандидата, по данным источников в облправительстве, уже нашли.

Источник: Om1.ru

Как сообщили источники Om1.ru, близкие к правительству Омской области, нового мэра Омска назначат уже в июле нынешнего года.

По данным наших информаторов, сейчас могут вестись переговоры с экс-первым вице-губернатором Андреем Бесштанько, который ныне работает замглавы департамента соцзащиты населения Москвы.

— Кремль предложил губернатору Виктору Назарову человека, далекого от интриг в облправительстве, и таким градоначальником мог бы стать Бесштанько, — заверил анонимный собеседник.

Отметим, что Андрей Бесштанько как раз может стать тем храбрым мэром, которого звали вчера, 1 мая, участники Омстрации. Самым топовым лозунгом действа оказался слоган: «Приди мой храбрый мэр, не бойся, я с тобой». Такой каламбур родился не зря.

Напомним, первые ненародные выборы градоначальника 19 апреля провалились.

Три кандидата на эту должность забрали свои заявления один за другим. Фаворит гонки, вице-губернатор Станислав Гребенщиков забрал свои документы, как только стало известно о том, что на него завели уголовное дело по статье 285 п. 2 «Злоупотребление должностными полномочиями». Следком России подозревает его в незаконном расходовании средств на реконструкции здания «Саламандры» под «Эрмитаж-Сибирь». Официальная причина снятия с выборов Гребенщикова — неважное состояние здоровья.

Вслед за ним сошел с дистанции другой претендент в кресло градоначальника, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов, также сославшись на нездоровье. Последним отказался от участия 31-летний предприниматель Андрей Ерошевич, которого никто не воспринимал всерьез как политического противника. Тем не менее он забрал документы, не объяснив причины. В итоге Горсовет Омска признал выборы 19 апреля не состоявшимися.

Теперь комиссия по выборам градоначальника должна в течение 20 дней собраться, а Горсовет — назначить дату новых выборов.

Полномочия нынешнего главы города Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. По закону он будет работать, пока не назначат нового мэра Омска.

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