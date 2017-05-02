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07:50 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов запретил своим подчиненным приобретать автомобили из-за экономии бюджета

Ирек Ялалов запретил своим подчиненным приобретать автомобили, в том числе и служебные, из-за экономии бюджета.

Источник: Proufu.ru

Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании сегодня, 2 мая.

— Мы сейчас работаем в максимально экономном режиме. Бюджет исполняется сложно, хоть и немного пошел рост. Поводом для оптимизма с точки зрения пополнения бюджета города нет. Посмотрите за ситуацией на своих предприятиях. Все, что связано с кредиторской задолженностью — устранять до копейки. В противном случае, мы с таким руководителем предприятия расстанемся незамедлительно.

Напомним, что в некоторых отделах, в частности, в управлении капитального строительства мэрии Уфы проходят обыски и выемка документов, которые начались еще зимой. Большинство из них.

По данным наших источников, связаны с деятельного экс вице-мэра Александра Филиппова. На месте работают сотрудники СК и ФСБ. Уже выяснилось, что в микрорайонах, где расселяли людей из аварийного жилья, а мэрия выдавала бюджетные деньги, были куплены квартиры.

По данным уголовного дела, в Уфе с 2008 по 2015 годы некоторые чиновники заключали договоры на расселение граждан за счет инвесторов. Оказалось, что чиновники незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов миллиард рублей.

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