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09:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Глава СКР по Ростовской области освобожден от должности

Юрий Попов возглавлял региональное следственное управление с сентября 2007 года.

Глава следственного управления СКР по Ростовской области Юрий Попов освобожден от должности.

Указ об освобождении от должностей ряда работников федеральных государственных органов, в том числе Юрия Попова, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Юрий Попов возглавлял следственное управление СКР по Ростовской области с сентября 2007 года.

До этого был заместителем прокурора Ростовской области, начальником ГУ Генпрокуратуры РФ в ЮФО, руководителем ГУ ФРС Ростовской области и начальником ГУ регионального министерства юстиции.

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