Глава СКР по Ростовской области освобожден от должности

Глава следственного управления СКР по Ростовской области Юрий Попов освобожден от должности.

Указ об освобождении от должностей ряда работников федеральных государственных органов, в том числе Юрия Попова, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Юрий Попов возглавлял следственное управление СКР по Ростовской области с сентября 2007 года.

До этого был заместителем прокурора Ростовской области, начальником ГУ Генпрокуратуры РФ в ЮФО, руководителем ГУ ФРС Ростовской области и начальником ГУ регионального министерства юстиции.