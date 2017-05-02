Ольга Жакова из Иркутской области покинула ряды «Открытой России»

Экс-депутат Думы Иркутска Ольга Жакова вышла из состава «Открытой России». Как сообщила политик корр. ИА IrkutskMedia, основной причиной принятия такого решения стало возбужденное уголовное дело. В дальнейшем экс-координатор движения намерена продолжить заниматься общественной работой.

— Основная причина — уголовное дело. Своих взглядов не поменяла. Сейчас необходимо закрыть уголовное дело, а дальше посмотрим, — сказала Ольга Жакова.

Напомним, обыски прошли в доме у экс-депутата Думы Иркутска, координатора движения «Открытая Россия» Ольги Жаковой в начале прошлого месяца. Она рассказала, что обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 171 УК РФ с формулировкой «в связи с недостаточностью улик для возбуждения уголовного дела». Как пояснила политик, ранее ее супруг работал в компании «Траст-Ойл», у которой должна быть лицензия на хранение ГСМ. Вся история началась еще в августе 2016 года. Несмотря на то что сейчас муж Ольги Жаковой в этой компании уже не работает, в результате обысков были изъяты документы, техника (видеокамера, компьютер, флэшки), кредитные карты.