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07:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ольга Жакова из Иркутской области покинула ряды «Открытой России»

Основная причина — заведенное уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Экс-депутат Думы Иркутска Ольга Жакова вышла из состава «Открытой России». Как сообщила политик корр. ИА IrkutskMedia, основной причиной принятия такого решения стало возбужденное уголовное дело. В дальнейшем экс-координатор движения намерена продолжить заниматься общественной работой.

— Основная причина — уголовное дело. Своих взглядов не поменяла. Сейчас необходимо закрыть уголовное дело, а дальше посмотрим, — сказала Ольга Жакова.

Напомним, обыски прошли в доме у экс-депутата Думы Иркутска, координатора движения «Открытая Россия» Ольги Жаковой в начале прошлого месяца. Она рассказала, что обыски проходили в рамках уголовного дела по ст. 171 УК РФ с формулировкой «в связи с недостаточностью улик для возбуждения уголовного дела». Как пояснила политик, ранее ее супруг работал в компании «Траст-Ойл», у которой должна быть лицензия на хранение ГСМ. Вся история началась еще в августе 2016 года. Несмотря на то что сейчас муж Ольги Жаковой в этой компании уже не работает, в результате обысков были изъяты документы, техника (видеокамера, компьютер, флэшки), кредитные карты.

До этого обыски проходили в офисе газеты Ольги Жаковой в Ангарске 23 ноября 2016 года. По словам политика, во время осмотра помещения были изъяты документы. Тогда в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области рассказали о том, что велась проверка организации, не имеющей отношение к данному средству массовой информации. Все проводилось в соответствии с действующим законодательством.

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