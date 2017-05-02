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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Упрдор «Южный Урал» возглавил Александр Лебедев

И.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» назначен Александр Лебедев, ранее возглавлявший филиал в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

К исполнению обязанностей начальника управления Александр Лебедев приступил 29 апреля.

Добавим, что Лебедев работает в системе Росавтодора с 2013 года. С июня 2016 года возглавлял филиал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» в Тюмени.

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