Упрдор «Южный Урал» возглавил Александр Лебедев
И.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» назначен Александр Лебедев, ранее возглавлявший филиал в Тюмени, сообщили Накануне.RU в
И.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» назначен Александр Лебедев, ранее возглавлявший филиал в Тюмени, сообщили Накануне.RU в
К исполнению обязанностей начальника управления Александр Лебедев приступил 29 апреля.
Добавим, что Лебедев работает в системе Росавтодора с 2013 года. С июня 2016 года возглавлял филиал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» в Тюмени.