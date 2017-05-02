Упрдор «Южный Урал» возглавил Александр Лебедев

К исполнению обязанностей начальника управления Александр Лебедев приступил 29 апреля.

Добавим, что Лебедев работает в системе Росавтодора с 2013 года. С июня 2016 года возглавлял филиал ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» в Тюмени.