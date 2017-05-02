Двух чиновников уволили из мэрии Владивостока после представления прокуратуры

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Двух чиновников уволили из мэрии Владивостока из-за нарушений, выявленных в ходе проверки, еще один муниципальный служащий уволился сам. Основанием для проверки послужило представление от прокуратуры Владивостока об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Всего к дисциплинарной ответственности привлекли 55 муниципальных служащих, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на документ, опубликованный на сайте городской администрации.

Под подозрения прокуратуры попали 72 чиновника. Городская администрация проверила каждого. В некоторых случаях подозрения подтвердились, в некоторых нет. Проверка в отношении одного муниципального служащего завершена не была в связи с его увольнением.

С двумя служащими администрация расторгла трудовой договор из-за того, что они, устроившись на дополнительную работу, не направили работодателю обязательное предварительное уведомление.

Всего по результатам проверок, основанием для проведения которых послужило представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 55 муниципальных служащих. В том числе 16 муниципальным служащим объявлен выговор, 39 муниципальным служащим объявлено замечание.

Дисциплинарные взыскания к пяти муниципальным служащим применить не представилось возможным в связи с нахождением указанных лиц в отпусках по уходу за ребенком.