Двух чиновников уволили из мэрии Владивостока после представления прокуратуры
К дисциплинарной ответственности привлекли 55 муниципальных служащих.
К дисциплинарной ответственности привлекли 55 муниципальных служащих.
Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.
Двух чиновников уволили из мэрии Владивостока
Под подозрения прокуратуры попали 72 чиновника. Городская администрация проверила каждого. В некоторых случаях подозрения подтвердились, в некоторых нет. Проверка в отношении одного муниципального служащего завершена не была в связи с его увольнением.
С двумя служащими администрация расторгла трудовой договор
Всего по результатам проверок, основанием для проведения которых послужило представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 55 муниципальных служащих. В том числе 16 муниципальным служащим объявлен выговор, 39 муниципальным служащим объявлено замечание.
Дисциплинарные взыскания к пяти муниципальным служащим применить не представилось возможным в связи с нахождением указанных лиц в отпусках по уходу за ребенком.