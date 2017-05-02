Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Москва: юго-запад - для покупателей, восток - для арендаторов
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
На Украине выступили против сотрудничества с Россией
Остановлены все работы по самолету Украины – СМИ
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
08:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Двух чиновников уволили из мэрии Владивостока после представления прокуратуры

К дисциплинарной ответственности привлекли 55 муниципальных служащих.

Источник: РИА "Новости"

Владивосток, 2 мая, PrimaMedia.

Двух чиновников уволили из мэрии Владивостока из-за нарушений, выявленных в ходе проверки, еще один муниципальный служащий уволился сам. Основанием для проверки послужило представление от прокуратуры Владивостока об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Всего к дисциплинарной ответственности привлекли 55 муниципальных служащих, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на документ, опубликованный на сайте городской администрации.

Под подозрения прокуратуры попали 72 чиновника. Городская администрация проверила каждого. В некоторых случаях подозрения подтвердились, в некоторых нет. Проверка в отношении одного муниципального служащего завершена не была в связи с его увольнением.

С двумя служащими администрация расторгла трудовой договор из-за того, что они, устроившись на дополнительную работу, не направили работодателю обязательное предварительное уведомление.

Всего по результатам проверок, основанием для проведения которых послужило представление, к дисциплинарной ответственности привлечено 55 муниципальных служащих. В том числе 16 муниципальным служащим объявлен выговор, 39 муниципальным служащим объявлено замечание.

Дисциплинарные взыскания к пяти муниципальным служащим применить не представилось возможным в связи с нахождением указанных лиц в отпусках по уходу за ребенком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Приморского края на вторник, 2 мая
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Пентагон подтвердил готовность системы ПРО в Южной Корее
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Госдепартамент США предупредил о терактах в Европе
Оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных
Спорт
Мадридское дерби откроет полуфинальную стадию Лиги чемпионов Испанские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют во вторник в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
Авто
Метро для автомобилей: представлено видео амбициозного проекта Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продолжает размышлять над тем, как устроить революцию в дорожном движении
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой В Омске продолжается фестиваль кинодебютов «Движение»
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь